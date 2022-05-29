62-летний Анчелотти станцевал после победы в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти эмоционально отпраздновал победу в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0). Итальянец станцевал после награждения.

Это четвертый титул ЛЧ для Анчелотти-тренера.

Еще два раза Анчелотти выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока.

Анчелотти вернулся в «Реал» в прошлом году.

В этом сезоне «Реал» взял Примеру и Лигу чемпионов.

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