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62-летний Анчелотти станцевал после победы в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти эмоционально отпраздновал победу в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0). Итальянец станцевал после награждения.

Это четвертый титул ЛЧ для Анчелотти-тренера.

  • Еще два раза Анчелотти выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока.
  • Анчелотти вернулся в «Реал» в прошлом году.
  • В этом сезоне «Реал» взял Примеру и Лигу чемпионов.

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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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Сегодня, 10:37
Комментарии4
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    Рейтинг: +3787

    raritet 5 часов назад

    Вот какого тренера нужно Спартаку. А не Ваноли.

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    Рейтинг: +16817

    Garrincha58 > raritet 5 часов назад

    чтобы такого тренера надо его заслужить а чем Спартак может заслужить только скандалами и больше ничем

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1409

    Parham 5 часов назад

    Молодец!! Уважуха и плясуха!!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +581

    Xiko 7 часов назад

    Анчелотти потрясающий тренер)

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