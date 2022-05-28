«ПСЖ» намерен сохранить Рамоса и Наваса, но не обещает им ведущие роли в команде

«ПСЖ» не собирается продавать вратаря Кейлора Наваса и защитника Серхио Рамоса грядущим летом.

При этом клуб не обещает экс-футболистам «Реала», что они будут ключевыми игроками в следующем сезоне.

Контракт костариканца с «ПСЖ» действует до 2024 года, испанца – до 2023 года.

В минувшем сезоне 35-летний Навас пропустил 24 мяча в 26 играх.

36-летний Рамос из-за травм провел всего 13 матчей, в которых забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?