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«ПСЖ» намерен сохранить Рамоса и Наваса, но не обещает им ведущие роли в команде

«ПСЖ» не собирается продавать вратаря Кейлора Наваса и защитника Серхио Рамоса грядущим летом.

При этом клуб не обещает экс-футболистам «Реала», что они будут ключевыми игроками в следующем сезоне.

  • Контракт костариканца с «ПСЖ» действует до 2024 года, испанца – до 2023 года.
  • В минувшем сезоне 35-летний Навас пропустил 24 мяча в 26 играх.
  • 36-летний Рамос из-за травм провел всего 13 матчей, в которых забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Le Parisien

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