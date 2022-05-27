Шварц: «Динамо» – молодая команда, случаются отрезки спада»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о готовности команды к финалу Кубка России против «Спартака».

«Это хороший вопрос. Если говорить о нашей последней встрече против «Сочи», то конечно мы разочарованы и расстроены.

Но если разбирать это поражение более подробно, то первые 30 минут мы проявили себя хорошо и играли также, как в течение всего сезона. Но потом игра не сложилась.

Нужно не забывать, что «Динамо» – молодая команда, случаются отрезки спада. Но мы проходим этот путь вместе, получая опыт. Это абсолютно нормальная ситуация.

Мы много анализировали то множество мячей, которое мы пропустили в последних матчах. В подготовке к финалу уделили этому особое внимание. Мы должны более цепко и надежно играть в обороне.

Мы показывали это в целом по сезону, но в финале должны доказать еще раз, что можем так играть», – сказал Шварц.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» дома разгромно проиграло «Сочи» со счетом 1:5.

В 5 заключительных матчах чемпионата у команды была ничья и 4 поражения.

Динамовцы 29 мая встретятся со «Спартаком» в финале Кубка России.

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