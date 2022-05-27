«Ливерпуль» видит в Нкунку из «Лейпцига» замену для Салаха

«Ливерпуль» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Лейпцига» Кристоферу Нкунку.
Клуб АПЛ уже как минимум два раза контактировал с агентом игрока.
Француз может заменить в составе «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в 2023 году.
- В прошедшем сезоне Нкунку забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.
- Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.
- Сообщалось, что на футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» и «Бавария».
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Источник: Todofichajes