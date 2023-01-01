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«Ливерпуль» видит в Нкунку из «Лейпцига» замену для Салаха

«Ливерпуль» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Лейпцига» Кристоферу Нкунку.

Клуб АПЛ уже как минимум два раза контактировал с агентом игрока.

Француз может заменить в составе «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в 2023 году.

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Источник: Todofichajes

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