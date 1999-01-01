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«Арсенал» интересуется Зинченко. У него отличные отношения с Артетой

«Арсенал» хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

По информации Daily Mail, в переходе 25-летнего украинца заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

У испанца, работавшего ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити», отличные отношения с Зинченко. Артета хочет использовать футболиста в центре поля, а не на фланге обороны.

Клуб из Манчестера отпустит Зинченко, если получит достойное предложение.

  • Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная цена – 25 млн евро.
  • Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 12:18
Комментарии3
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    Рейтинг: +1729

    Maxi_7 19 минут назад

    Зинченко очень слабый левый защитник. Самое лучшее тому доказательство это тот факт, что он, будучи левшой умудрился проиграть конкуренцию за позицию ЛЗ правше Кансело... о чём тут ещё говорить...
    Так что, спасибо, не нужно нам таких защитничков...

    0
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    Рейтинг: +2242

    CSKA471 24 минуты назад

    Бл@ть только ни это

    1
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    Рейтинг: +53

    NET VOINE 1 час назад

    Зинченко красава !

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