«Арсенал» интересуется Зинченко. У него отличные отношения с Артетой

Зинченко очень слабый левый защитник. Самое лучшее тому доказательство это тот факт, что он, будучи левшой умудрился проиграть конкуренцию за позицию ЛЗ правше Кансело... о чём тут ещё говорить...
Так что, спасибо, не нужно нам таких защитничков...
«Арсенал» хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
По информации Daily Mail, в переходе 25-летнего украинца заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Микель Артета.
У испанца, работавшего ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити», отличные отношения с Зинченко. Артета хочет использовать футболиста в центре поля, а не на фланге обороны.
Клуб из Манчестера отпустит Зинченко, если получит достойное предложение.
- Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная цена – 25 млн евро.
- Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?