«Арсенал» интересуется Зинченко. У него отличные отношения с Артетой

«Арсенал» хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

По информации Daily Mail, в переходе 25-летнего украинца заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

У испанца, работавшего ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити», отличные отношения с Зинченко. Артета хочет использовать футболиста в центре поля, а не на фланге обороны.

Клуб из Манчестера отпустит Зинченко, если получит достойное предложение.

Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная цена – 25 млн евро.

Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

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