Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному
3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

Новичок «Манчестер Сити» Альварес забил 6 голов в матче Кубка Либертадорес. Он первый, кому это удалось

В игре 6-го тура Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» разгромил перуанскую «Альянса Лиму» со счетом 8:1.

В составе аргентинской команды шесть из восьми голов забил 22-летний нападающий Хулиан Альварес. Он стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось подобное.

Альварес – лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Аргентины. Он забил 18 голов в 20 матчах.

  • В январе права на форварда выкупил «Манчестер Сити».
  • Сумма трансфера – 17 миллионов евро.
  • До лета Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

«Сити» в новом сезоне пополнит еще один нападающий – Эрлинг Холанд. Он забил 86 голов за дортмундскую «Боруссию» в 89 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Ривер Плейт» рассчитывает продлить аренду Альвареса до конца года. Его купил «Манчестер Сити»
«Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса 3
«Ривер Плейт» подтвердил трансфер Альвареса в «Манчестер Сити»
Источник: твиттер «Ривер Плейта»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:21
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +11807

    DeStar 2 часа назад

    посмотрел обзор
    думал будет круто ,в плане голов, ну то есть дальняки, обводки
    По факту - я бы там сам хет трик сделал со своим животом
    либо соперники инвалиды, причем не в шутку, а по факту, то слепые, то не ходячие почти
    Либо договорняк уровня бог
    из 6 голов только третий норм, первый еще хорошо забежал. Остальные 4 он забивал когда защитники даже не пытались отбирать мяч , а просто присутствовали)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2278

    andrej-lucevich 2 часа назад

    красава !!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11