Новичок «Манчестер Сити» Альварес забил 6 голов в матче Кубка Либертадорес. Он первый, кому это удалось

В игре 6-го тура Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» разгромил перуанскую «Альянса Лиму» со счетом 8:1.

В составе аргентинской команды шесть из восьми голов забил 22-летний нападающий Хулиан Альварес. Он стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось подобное.

Альварес – лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Аргентины. Он забил 18 голов в 20 матчах.

В январе права на форварда выкупил «Манчестер Сити».

Сумма трансфера – 17 миллионов евро.

До лета Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

«Сити» в новом сезоне пополнит еще один нападающий – Эрлинг Холанд. Он забил 86 голов за дортмундскую «Боруссию» в 89 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?