Новичок «Манчестер Сити» Альварес забил 6 голов в матче Кубка Либертадорес. Он первый, кому это удалось

посмотрел обзор
думал будет круто ,в плане голов, ну то есть дальняки, обводки
По факту - я бы там сам хет трик сделал со своим животом
либо соперники инвалиды, причем не в шутку, а по факту, то слепые, то не ходячие почти
Либо договорняк уровня бог
из 6 голов только третий норм, первый еще хорошо забежал. Остальные 4 он забивал когда защитники даже не пытались отбирать мяч , а просто присутствовали)
В игре 6-го тура Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» разгромил перуанскую «Альянса Лиму» со счетом 8:1.
В составе аргентинской команды шесть из восьми голов забил 22-летний нападающий Хулиан Альварес. Он стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось подобное.
Альварес – лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Аргентины. Он забил 18 голов в 20 матчах.
- В январе права на форварда выкупил «Манчестер Сити».
- Сумма трансфера – 17 миллионов евро.
- До лета Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.
«Сити» в новом сезоне пополнит еще один нападающий – Эрлинг Холанд. Он забил 86 голов за дортмундскую «Боруссию» в 89 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
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