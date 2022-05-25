Эммерсон забил «Химкам». Перед матчем он обещал удивить Юрана

«СКА-Хабаровск» побеждает «Химки» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ (1:0, перерыв).
Единственный гол в первом тайме забил защитник хозяев Эммерсон. Перед матчем он обещал, что «СКА-Хабаровск» удивит главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
«Думаю, мы его удивим. Если, как он сам сказал, комплектовал эту команду и желает нам всего лучшего – то удивим приятно. Мне кажется, он помнит нас с другой стороны, чем мы есть сейчас. Мы стали сильнее», – сказал Эммерсон.
- Юран до «Химок» работал в «СКА-Хабаровске».
- Ответный матч состоится 28 мая в Химках.
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Источник: «Матч ТВ»