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Эммерсон забил «Химкам». Перед матчем он обещал удивить Юрана

«СКА-Хабаровск» побеждает «Химки» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ (1:0, перерыв).

Единственный гол в первом тайме забил защитник хозяев Эммерсон. Перед матчем он обещал, что «СКА-Хабаровск» удивит главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Думаю, мы его удивим. Если, как он сам сказал, комплектовал эту команду и желает нам всего лучшего – то удивим приятно. Мне кажется, он помнит нас с другой стороны, чем мы есть сейчас. Мы стали сильнее», – сказал Эммерсон.

  • Юран до «Химок» работал в «СКА-Хабаровске».
  • Ответный матч состоится 28 мая в Химках.

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Источник: «Матч ТВ»

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