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Директор Серии А – о контракте Мбаппе с «ПСЖ»: «Абсолютное зло»

Исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво раскритиковал «ПСЖ» за новый контракт с Килианом Мбаппе.

«В этом нет ничего хорошего, это абсолютное зло. Мы должны внимательнее относиться к таким вещам», – сказал Де Сьерво.

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • Килиану гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

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Источник: AS

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