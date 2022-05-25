Директор Серии А – о контракте Мбаппе с «ПСЖ»: «Абсолютное зло»

Исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво раскритиковал «ПСЖ» за новый контракт с Килианом Мбаппе.

«В этом нет ничего хорошего, это абсолютное зло. Мы должны внимательнее относиться к таким вещам», – сказал Де Сьерво.

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.

Килиану гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

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