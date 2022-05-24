Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

Тухель получит 200 миллионов на летние трансферы от новых владельцев

Стало известно, сколько «Челси» потратит на трансферы этим летом.

Новый владелец клуба Тодд Боли предоставит 200 миллионов фунтов на покупку новых игроков. Об этом пишет The Telegraph.

Приоритет главного тренера «Челси» Томаса Тухеля – укрепить линию обороны.

Клуб рассматривает восемь защитников, среди которых Жюль Кунде («Севилья»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Хименес («Атлетико») и другие.

  • Боли приобрел «Челси» за 4,25 миллиарда евро.
  • Бывший владелец клуба Роман Абрамович продал клуб из-за санкций.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Великобритания официально одобрила продажу «Челси» Боли 1
Джеймс – первый молодой игрок «Челси» за последние 9 лет с 8+ ассистами в сезоне АПЛ
«Челси» – первая команда в истории АПЛ, которая за весь сезон ни разу не проиграла 1-й тайм
Источник: The Telegraph

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:34
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11