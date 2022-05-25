Тухель получит 200 миллионов на летние трансферы от новых владельцев

Стало известно, сколько «Челси» потратит на трансферы этим летом.

Новый владелец клуба Тодд Боли предоставит 200 миллионов фунтов на покупку новых игроков. Об этом пишет The Telegraph.

Приоритет главного тренера «Челси» Томаса Тухеля – укрепить линию обороны.

Клуб рассматривает восемь защитников, среди которых Жюль Кунде («Севилья»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Хименес («Атлетико») и другие.

Боли приобрел «Челси» за 4,25 миллиарда евро.

Бывший владелец клуба Роман Абрамович продал клуб из-за санкций.

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