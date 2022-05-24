Сторожук будет главным тренером «Краснодара» в следующем сезоне

«Краснодар» объявил тренерский штаб команды на сезон-2022/23.
Александр Сторожук будет главным тренером без приставки «исполняющий обязанности».
В его штаб войдут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Антон Поправкин.
За работу с вратарями будет отвечать Михаил Савченко, воспитавший Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.
- Сторожук в начале 2022 года стал исполняющим обязанности главного тренера основы.
- Все помощники главного тренера являются представителями системы академии «Краснодара».
- «Краснодар» завершил сезон на 4-м месте в РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт «Краснодара»