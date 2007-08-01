Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Месси выдал свой худший сезон чемпионата за последние 14 лет

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в завершившемся чемпионате Франции набрал 20 очков по системе «гол+пас» (шесть голов и 14 передач). Это его худший показатель в чемпионате за последние 14 лет.

Тогда, в сезоне-2007/08, Месси забил десять голов за «Барселону» в Примере и не сделал ни одного ассиста.

  • Несмотря на это, «ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1.
  • Месси перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны».
  • Контракт действует еще год.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Мбаппе – лучший дриблер сезона Лиги 1. Месси не попал в топ-5
У «ПСЖ» рекордный доход – 700 миллионов за сезон. Клуб продал 600 тысяч футболок Месси 7
Месси пока не планирует покупать акции «Интера Майами» 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:28
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11