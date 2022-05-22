Месси выдал свой худший сезон чемпионата за последние 14 лет

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в завершившемся чемпионате Франции набрал 20 очков по системе «гол+пас» (шесть голов и 14 передач). Это его худший показатель в чемпионате за последние 14 лет.
Тогда, в сезоне-2007/08, Месси забил десять голов за «Барселону» в Примере и не сделал ни одного ассиста.
- Несмотря на это, «ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1.
- Месси перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны».
- Контракт действует еще год.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру