Счастливо, Артем. И спасибо за отличную игру!
Нападающий Артем Дзюба высказался о своем будущем. Он покинул «Зенит» после семи лет в клубе.
«Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», – сказал Дзюба.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
- Игрок опубликовал прощальное видео.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?