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Дзюба: «Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения»

Нападающий Артем Дзюба высказался о своем будущем. Он покинул «Зенит» после семи лет в клубе.

«Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», – сказал Дзюба.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1003

    edw7777 21 минуту назад

    Счастливо, Артем. И спасибо за отличную игру!

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