Дзюба: «Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения»

Нападающий Артем Дзюба высказался о своем будущем. Он покинул «Зенит» после семи лет в клубе.

«Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», – сказал Дзюба.

За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Игрок опубликовал прощальное видео.

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