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  • Дзюба: «Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения»

Дзюба: «Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения»

22 мая 2022, 13:18
11

Нападающий Артем Дзюба высказался о своем будущем. Он покинул «Зенит» после семи лет в клубе.

«Пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся», – сказал Дзюба.

За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
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edw7777
1653214917
Счастливо, Артем. И спасибо за отличную игру!
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B.G.
1653216978
Двигайся дальше, дзюба....«Химки»: «Не против подписать легенду «Зенита» дзюбу»
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almanev
1653217850
Любитель подвигаться в иранской дырочке
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GammiD
1653218593
супергерой! Дрочпул!!!
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серега кашин
1653220590
пусть к арабам едет, там будет по истене героем
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Bozigit
1653222065
Удачи Артем
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житель СПб
1653222892
Желаю Артему удачи в жизни и спорте! И спасибо за все, что он сделал для Зенита, для российского спорта. И еще - выражаю сочувствие всем тем, кто писал про него массу гадостей. О чем же они будут писать теперь?
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nik55
1653225444
супергерой---суперклоун----мюллер должность обещал но бомжи всех кидают
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treaner
1653229307
Да, СУПЕРГЕРОЙ! Пора менять руку!
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