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  • «Они разбили твою мечту». В Испании раскрыли переписку Мбаппе с Пересом

«Они разбили твою мечту». В Испании раскрыли переписку Мбаппе с Пересом

22 мая 2022, 12:43
5

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сам сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу, что не перейдет в мадридский клуб. Это следует из их опубликованной переписки.

– Мистер Перес, я решил остаться в «ПСЖ». Благодарю вас за возможность играть в «Реале». Я болею с детства за ваш клуб. Надеюсь, вы поймете мое решение. Удачи в финале Лиги чемпионов! – написал Мбаппе Пересу.

– Жаль. Они разбили твою мечту детства. Всего наилучшего, – ответил Перес.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» продлен до 2025 года.
  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Defensa Central
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (5)
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spam2009
1653213205
ну вот много у тебя денег и что ты сделаешь?, -куплю всех!, - и меня?
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spam2009
1653213219
и тебя))
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Glebaj
1653252801
Теперь Перес на принцип пойдёт, больше Килиана в Реал не позовут никогда
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