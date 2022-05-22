«Они разбили твою мечту». В Испании раскрыли переписку Мбаппе с Пересом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сам сообщил президенту «Реала» Флорентино Пересу, что не перейдет в мадридский клуб. Это следует из их опубликованной переписки.

– Мистер Перес, я решил остаться в «ПСЖ». Благодарю вас за возможность играть в «Реале». Я болею с детства за ваш клуб. Надеюсь, вы поймете мое решение. Удачи в финале Лиги чемпионов! – написал Мбаппе Пересу.

– Жаль. Они разбили твою мечту детства. Всего наилучшего, – ответил Перес.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» продлен до 2025 года.

Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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