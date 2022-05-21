Гвардиола: «Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил сложность победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Выиграть АПЛ намного сложнее. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. В последние годы победа в АПЛ – это огромный успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность.

Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели попасть в финал. Но есть разница – победить после 38 туров или шести-семи матчей», – сказал Гвардиола.

Испанец работает в «Сити» с 2016 года.

За 6 сезонов он 3 раза становился победителем АПЛ, а завтра может взять 4-й чемпионский титул.

ЛЧ не покоряется Гвардиоле с 2011 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?