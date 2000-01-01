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Гвардиола: «Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил сложность победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Выиграть АПЛ намного сложнее. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. В последние годы победа в АПЛ – это огромный успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность.

Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели попасть в финал. Но есть разница – победить после 38 туров или шести-семи матчей», – сказал Гвардиола.

  • Испанец работает в «Сити» с 2016 года.
  • За 6 сезонов он 3 раза становился победителем АПЛ, а завтра может взять 4-й чемпионский титул.
  • ЛЧ не покоряется Гвардиоле с 2011 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: BBC

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Комментарии4
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    Рейтинг: +184

    Эмом 45 минут назад

    Где то я это уже слышал))

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    Рейтинг: +1010

    САНЁК17 1 час назад

    Вопрос?А почему ты не один раз не выиграл ЛЧ за эти время?

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    Рейтинг: +1706

    Maxi_7 1 час назад

    И да и нет. Да, лиге чемпионов меньше матчей, но зато какие это матчи, особенно в плей офф. В национальных чемпионатах, как бы мы не говорили про высокий уровень и конкуренцию даже от команд низов в турнирной таблице, всё равно все прекрасно понимают, что для команд с такими ресурсами как у Сити большинство матчей в АПЛ это лёгкая прогулка, многие команды просто не могут составить им конкуренцию...
    Лига чемпионов, особенно на стадии плей офф это турнир равных соперников, где нужно решать здесь и сейчас и где всем пофигу будет на отговорки потом...
    Понятное дело, что на Гвардиолу давят эти ежегодные неудачи в ЛЧ и он сейчас пытается скомпенсировать это национальными турнирами, но факт всё равно останется фактом - лучшая команда в мире выигры

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    Рейтинг: +1706

    Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

    ...выигрывает международные трофеи в приоритет национальным. Потому, что сила чемпионатов меняется со временем, сегодня самая сильная АПЛ, до этого была Ла лига почти 10 лет с Роналду и Месси, до того рулила Сериа А в 2000-х... У всех крупных команд в национальных первенствах по 20-30+ чемпионств, никто потом не вспомнит это как что-то по-настоящему значимое... зато финалы ЛЧ это действительно что-то волшебное... и когда мы смотрим на самую титулованную команду в мире по кубкам ЛЧ Реал, глядя на 13 завоеванных кубков с огромным отрывом от всех остальных на самом деле понимаешь, кто на самом деле батя в мировом футболе.

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