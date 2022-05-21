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  • Гвардиола: «Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов»

Гвардиола: «Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов»

21 мая 2022, 11:29
8

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил сложность победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Выиграть АПЛ намного сложнее. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. В последние годы победа в АПЛ – это огромный успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность.

Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели попасть в финал. Но есть разница – победить после 38 туров или шести-семи матчей», – сказал Гвардиола.

  • Испанец работает в «Сити» с 2016 года.
  • За 6 сезонов он 3 раза становился победителем АПЛ, а завтра может взять 4-й чемпионский титул.
  • ЛЧ не покоряется Гвардиоле с 2011 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (8)
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Maxi_7
1653124223
И да и нет. Да, лиге чемпионов меньше матчей, но зато какие это матчи, особенно в плей офф. В национальных чемпионатах, как бы мы не говорили про высокий уровень и конкуренцию даже от команд низов в турнирной таблице, всё равно все прекрасно понимают, что для команд с такими ресурсами как у Сити большинство матчей в АПЛ это лёгкая прогулка, многие команды просто не могут составить им конкуренцию... Лига чемпионов, особенно на стадии плей офф это турнир равных соперников, где нужно решать здесь и сейчас и где всем пофигу будет на отговорки потом... Понятное дело, что на Гвардиолу давят эти ежегодные неудачи в ЛЧ и он сейчас пытается скомпенсировать это национальными турнирами, но факт всё равно останется фактом - лучшая команда в мире выигры
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САНЁК17
1653125224
Вопрос?А почему ты не один раз не выиграл ЛЧ за эти время?
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Эмом
1653126243
Где то я это уже слышал))
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serglider
1653240018
Выходит, Пеп, ЛЧ проще выиграть, чем победить в АПЛ!? Дык в чем дело? Выиграй её хоть раз с МЮ)))
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