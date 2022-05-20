3 миллиона рублей – средняя годовая зарплата арбитра РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, сколько зарабатывают арбитры РПЛ.

«Средний арбитр РПЛ за год зарабатывает 3 миллиона рублей, если он работает только в России. За одну игру в РПЛ судья получает 115 тысяч рублей», – сказал Каманцев.

По словам агента Тимура Гурцкая, арбитры могут получать и вознаграждение от клубов.

Каманцев занял должность в этом году.

По образованию Каманцев юрист.

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