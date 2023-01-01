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«Матч ТВ» может снизить сумму телевизионного контракта с РПЛ в случае расширения лиги

Если число участников в РПЛ увеличится до 18, то стоимость прав на показ матчей турнира может быть пересмотрена.

Телеканал «Матч ТВ» уже сообщил лиге о возможном снижении суммы ТВ-контракта в случае расширения.

Это связано с тем, что в сезоне будет на 60 игр больше, а вещатель понесет дополнительные расходы для организации трансляции. Кроме того, есть опасения, что упадет зрелищность российского чемпионата.

«В настоящий момент у нас есть действующий контракт с РПЛ, а также соглашение, которое вступает в силу с начала следующего сезона и рассчитано на четыре года.

Вышеуказанное изменение формата проведения чемпионата будет являться основанием для пересмотра стоимости лицензионного договора в сторону уменьшения», – подтвердили информацию в пресс-службе «Матч ТВ».

  • Сейчас РПЛ получает за ТВ-права 1,7 миллиарда рублей в год.
  • По новому 4-летнему контракту лига должна зарабатывать на трансляциях 6,6 миллиарда рублей в первые два года и по 7,7 – в последующие два.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +70

    mitru 1 час назад

    Чего-то я не понял, т.е. игр будет больше, трансляций больше, рекламы больше, а платить за это Матч ТВ собирается меньше? Суровый и беспощадный отечественный бизнес?

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