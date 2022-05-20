Глушаков: «Было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о «Спартаке».

«Не буду лукавить: «Спартак» в этом сезоне не очень. В турнирной таблице это видно. Глупо говорить, что они в порядке и шикарно играют. Они на десятом месте, мы недалеко от них. Один плюс, что они сейчас попали в финал Кубка России. Его надо выиграть.

И предчувствие было, и таблица показывала, что вылет возможен. Очки не обманешь. Но «Спартак» собрался и избежал неприятностей», – сказал Глушаков.

29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?