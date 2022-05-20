Тухель – об 1:1 с «Лестером»: «Челси» был лучше и заслуживал победы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в вынесенном матче 27-го тура АПЛ.
«Мы были лучше и заслуживали победы. Мы не допустили голевых моментов у своих ворот, и пропустили после удара из-за пределов штрафной.
Мы создали достаточно для победы, сдержали контратаки «Лестера». Так что я доволен игрой «Челси», но мы вновь не получили то, что заслужили», – сказал Тухель.
- «Челси» за тур до конца чемпионата идет на 3-м месте в лиге.
- Лондонцам осталось сыграть с «Уотфордом» (22 мая).
- Команда в этом сезоне проиграла «Ливерпулю» в финалах Кубка лиги и Кубка Англии.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Football.London