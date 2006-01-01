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Тухель – об 1:1 с «Лестером»: «Челси» был лучше и заслуживал победы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в вынесенном матче 27-го тура АПЛ.

«Мы были лучше и заслуживали победы. Мы не допустили голевых моментов у своих ворот, и пропустили после удара из-за пределов штрафной.

Мы создали достаточно для победы, сдержали контратаки «Лестера». Так что я доволен игрой «Челси», но мы вновь не получили то, что заслужили», – сказал Тухель.

  • «Челси» за тур до конца чемпионата идет на 3-м месте в лиге.
  • Лондонцам осталось сыграть с «Уотфордом» (22 мая).
  • Команда в этом сезоне проиграла «Ливерпулю» в финалах Кубка лиги и Кубка Англии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football.London

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