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Ребров: «В этом сезоне Лиги Европы «Спартаку» пришeл результат из-за того, что я не играл»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров пошутил по поводу выступления команды в Лиге Европы.

«После вчерашнего финала Лиги Европы не могу не вспомнить о нашем выступлении в этом турнире в текущем сезоне.

Эти игры в ЛЕ вошли в историю! Конечно, все понимают, какой кайф оказаться первыми в группе с таким составом как «Лестер», Наполи» и «Легия», тем более решив всe на последней минуте заключительного матча.

В отличие от предыдущих «моих» розыгрышей ЛЕ, где я был на поле, в этот раз находился с командой в другом качестве. Видимо, поэтому и результат пришeл.

Очень жаль, что нам не удалось закончить свой путь. С другой стороны, мы остались непобедимыми!

Очень хочется, чтобы новые встречи в еврокубках с нашим участием состоялись как можно быстрее», – написал Ребров в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» вышел в 1/8 финала ЛЕ, где должен был сыграть с «Лейпцигом».
  • Матчи не состоялись из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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19.05.2022 22:44
Комментарии1
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    Рейтинг: +64283

    portero 16 минут назад

    Нашёл положительный момент, оптимист...

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