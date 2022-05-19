«Локомотив» закроет часть академии, тренеры попадут под сокращение («СЭ»)

Руководство «Локомотива» закроет часть академии клуба.

По информации «СЭ», будет закрыто перовское отделение академии столичного клуба. Тренеров ждут сокращения.

Тренировочная база этого отделения была закрыта на реконструкцию, дети временно занимались в Черкизово. Сейчас реконструкция перовского отделения заморожена. Неизвестно, что «Локомотив» будет делать с инфраструктурой.

«Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

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