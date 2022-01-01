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«Локомотив» закроет часть академии, тренеры попадут под сокращение («СЭ»)

Руководство «Локомотива» закроет часть академии клуба.

По информации «СЭ», будет закрыто перовское отделение академии столичного клуба. Тренеров ждут сокращения.

Тренировочная база этого отделения была закрыта на реконструкцию, дети временно занимались в Черкизово. Сейчас реконструкция перовского отделения заморожена. Неизвестно, что «Локомотив» будет делать с инфраструктурой.

  • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11421

    BRO_football 2 часа назад

    Развитие детского футбола идёт бурными темпами! Лимит на легионеров работает! Браво, Локомотив!

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    Рейтинг: +4421

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Я уже писал по этому поводу что гугл выдает 107 синонимов к определению людей нетрадиционной ориентации. Как раз тот случай.

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    Рейтинг: +2855

    Валерий2705 2 часа назад

    Вот оно развитие детско-юношеско футбола в действии. Лучше пару-тройку мультов на Рангника отрядить и его прихвостней. Верной дорогой идёт паровоз - под откос.

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    Рейтинг: +15671

    Cleaner 2 часа назад

    Так сразу же говорили, что продадут под застройку.

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