«Локомотив» закроет часть академии, тренеры попадут под сокращение («СЭ»)

Развитие детского футбола идёт бурными темпами! Лимит на легионеров работает! Браво, Локомотив!
Руководство «Локомотива» закроет часть академии клуба.
По информации «СЭ», будет закрыто перовское отделение академии столичного клуба. Тренеров ждут сокращения.
Тренировочная база этого отделения была закрыта на реконструкцию, дети временно занимались в Черкизово. Сейчас реконструкция перовского отделения заморожена. Неизвестно, что «Локомотив» будет делать с инфраструктурой.
- «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?