Главные новости дня. Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры; «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой

Черышев попрощался с «Валенсией» (AS).

Геркус: «Наиболее вероятно, что в РПЛ останется 16 команд. Будет введен Кубок лиги».

Газинский подтвердил уход из «Краснодара». Он рекордсмен клуба по количеству матчей.

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его».

«Ниссан» и «Уральские авиалинии» прекратят сотрудничество со «Спартаком». Клуб потеряет 300 миллионов рублей («СЭ»).

«Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта («РБ Спорт»).

Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром». Он провел 0 матчей, за него заплатили 5 миллионов.

Большинство клубов РПЛ выступают за сохранение 16 команд с добавлением Кубка лига.

Ларссон не желает возвращаться в Россию. Он хочет играть в Европе.

Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры.

«Зенит» заинтересован в Тюкавине.