Главные новости дня. Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры; «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой

Черышев попрощался с «Валенсией» (AS).
Геркус: «Наиболее вероятно, что в РПЛ останется 16 команд. Будет введен Кубок лиги».
Газинский подтвердил уход из «Краснодара». Он рекордсмен клуба по количеству матчей.
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его».
«Ниссан» и «Уральские авиалинии» прекратят сотрудничество со «Спартаком». Клуб потеряет 300 миллионов рублей («СЭ»).
«Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта («РБ Спорт»).
Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром». Он провел 0 матчей, за него заплатили 5 миллионов.
Большинство клубов РПЛ выступают за сохранение 16 команд с добавлением Кубка лига.
Ларссон не желает возвращаться в Россию. Он хочет играть в Европе.
Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры.
«Зенит» заинтересован в Тюкавине.