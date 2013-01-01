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Газинский подтвердил уход из «Краснодара». Он рекордсмен клуба по количеству матчей

Полузащитник Юрий Газинский сообщил, что покинет «Краснодар» по окончании сезона.

«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнeм», – сказал Газинский.

  • Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
  • Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5030

    Дядя Серёжа 33 минуты назад

    Я сначала прочитал Галицкий...
    Газинский это не смертельно

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    Рейтинг: +15288

    ilichkadr 1 час назад

    Хороший полузащитник и достойный человек. Полагаю, Юрий найдет себе работу без проблем.

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    Рейтинг: +2090

    serglider > ilichkadr 47 минут назад

    Полагаю, что он нашел уже себе работу))) Просто постеснялся сказать об этом.

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