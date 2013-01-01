Газинский подтвердил уход из «Краснодара». Он рекордсмен клуба по количеству матчей

Полузащитник Юрий Газинский сообщил, что покинет «Краснодар» по окончании сезона.

«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнeм», – сказал Газинский.

Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.

Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

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