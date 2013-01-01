Газинский подтвердил уход из «Краснодара». Он рекордсмен клуба по количеству матчей

Я сначала прочитал Галицкий...
Газинский это не смертельно
Полузащитник Юрий Газинский сообщил, что покинет «Краснодар» по окончании сезона.
«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнeм», – сказал Газинский.
- Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
- Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?