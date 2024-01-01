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«Зенит» заинтересован в Тюкавине

«Зенит» рассматривает возможность покупки нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Он входит в список целей чемпионов.

Петербуржцы уже обращались в «Динамо», которое дало понять, что не собирается продавать своего воспитанника. Однако продолжение переговоров возможно.

  • Тюкавин забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
  • Тюкавин был вызван в сборную России на последний сбор.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +64247

    portero 6 минут назад

    А как же супер Юрик, бабла столько заплатили, а он совсем деревянный....
    Сразу писал не зря его "Сантос" свободным агентом отпустил!!!
    Но кому-то захотелось бабок урвать на сделке!

    0
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    Рейтинг: +16192

    paracetamol 28 минут назад

    Нахр он нужен, недотёпа!

    0
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    Рейтинг: +439

    Сделаны из Дерева 28 минут назад

    Брал не брал,а надо было брать!
    Ща баклажаны крылушки на части растянут,мусорами также займутся,короче ослаблять будут и карьеры губить игрокам)!!

    Все как обычно!!

    2
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    Рейтинг: +14781

    Barmaleushka 44 минуты назад

    )))))))))))) Чё за пурга ?

    1
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    Рейтинг: +2400

    Беспонтий 50 минут назад

    а вот и вечерняя лопата дерьма на вентилятор от бомбардира

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    Рейтинг: +206

    fakeid 50 минут назад

    вместо кого, блин? и так перебор нападающих. а в российском паспорте смысла со следующего сезона не будет.

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