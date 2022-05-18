«Зенит» заинтересован в Тюкавине

«Зенит» рассматривает возможность покупки нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Он входит в список целей чемпионов.
Петербуржцы уже обращались в «Динамо», которое дало понять, что не собирается продавать своего воспитанника. Однако продолжение переговоров возможно.
- Тюкавин забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
- Тюкавин был вызван в сборную России на последний сбор.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Metaratings