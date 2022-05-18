Геркус: «Наиболее вероятно, что в РПЛ останется 16 команд. Будет введен Кубок лиги»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус дал информацию по следующему сезону РПЛ.

«По моей информации, наиболее вероятным будет сохранение нынешнего формата – классические 16 команд в 30 туров плюс новый турнир Кубок Лиги – группы 4х4 осенью и плей-офф весной.

Соответственно, вылетают напрямую в этом сезоне две команды и две идут в стыки с третьим и четвертым местами ФНЛ», – написал Геркус.

Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС. На них формат будущего сезона и будет определен.

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