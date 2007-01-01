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Геркус: «Наиболее вероятно, что в РПЛ останется 16 команд. Будет введен Кубок лиги»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус дал информацию по следующему сезону РПЛ.

«По моей информации, наиболее вероятным будет сохранение нынешнего формата – классические 16 команд в 30 туров плюс новый турнир Кубок Лиги – группы 4х4 осенью и плей-офф весной.

Соответственно, вылетают напрямую в этом сезоне две команды и две идут в стыки с третьим и четвертым местами ФНЛ», – написал Геркус.

  • Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС. На них формат будущего сезона и будет определен.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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Комментарии2
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    Рейтинг: +649

    Suvorov51 1 час назад

    Если это так. то хорошая новость. хотя верится с трудом. там УФА сума сходит. они хотят любым путем остаться в вышке. но по игре ноль. а просто прибывать в лиги не стоит

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    Рейтинг: +3022

    Enter2006 1 час назад

    Ну вот наконец хорошая идея. Нужно оставить как есть в РПЛ, 16 команд. А вот новый турнир ввести - почему бы и нет?!

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