Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта («РБ Спорт»)

«Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта («РБ Спорт»)

18 мая 2022, 11:18
27

Нападающий Артем Дзюба близок к уходу из «Зенита».

По информации «РБ Спорт», руководство петербургского клуба прекратило переговоры с 33-летним форвардом о продлении контракта. Это случилось после того, как Дзюба отклонил очередное предложение «Зенита» о новом контракте.

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце сезона, но у клуба есть опция продления договора.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах этого сезона.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1652862177
Артёмку на мякине не проведёшь.
Ответить
inzek
1652862479
легенда? а пошёл-ка ты на xy й!
Ответить
Enter2006
1652862841
Чё? Миллер не хочет платить как прежде? На выход!
Ответить
talgatnurzhanov2006
1652864868
РБ как переводится? А то всегда мерещится Лейпциг, или это Ред Булл Спорт)))
Ответить
portero
1652865352
Дзюба хочет в Москву, турки это крайняк, ну а сербы совсем мало денег предлагают не больше Зенита....
Ответить
Garrincha58
1652869371
зря не соглашается на уменьшение везде так принято возраст да и перестал забивать своё берёт так что вряд ли где будет лучше... тогда в Химки к Жиркову и Мамаеву
Ответить
Вомбат
1652870694
1200 000 евро в год ему мало, а значит Ференцварош с годовым бюджетом 16 млн евро (11 млн на зарплаты всем 25 игрокам) ему тоже не подойдет. Насчет Црвены Звезды, где контракты даже в сотни тысяч евро невозможны, слухи про переход Дзюбы изначально были бредовыми. Насчет Фенербахче тоже вряд ли. Зачем туркам столь дорогой игрок на 1-2 сезона? Остается Саудовская Аравия. Ну и Катар, конечно. Самое то для Артема.
Ответить
kvm
1652880900
теперь надо следить за ценностями и вещами...
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
3
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
4
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+