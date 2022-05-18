«Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта («РБ Спорт»)

Нападающий Артем Дзюба близок к уходу из «Зенита».
По информации «РБ Спорт», руководство петербургского клуба прекратило переговоры с 33-летним форвардом о продлении контракта. Это случилось после того, как Дзюба отклонил очередное предложение «Зенита» о новом контракте.
- Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце сезона, но у клуба есть опция продления договора.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
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Источник: «РБ Спорт»