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3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

«Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта («РБ Спорт»)

Нападающий Артем Дзюба близок к уходу из «Зенита».

По информации «РБ Спорт», руководство петербургского клуба прекратило переговоры с 33-летним форвардом о продлении контракта. Это случилось после того, как Дзюба отклонил очередное предложение «Зенита» о новом контракте.

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце сезона, но у клуба есть опция продления договора.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах этого сезона.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:18
Комментарии22
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    Рейтинг: +16705

    Garrincha58 3 минуты назад

    зря не соглашается на уменьшение везде так принято возраст да и перестал забивать своё берёт так что вряд ли где будет лучше... тогда в Химки к Жиркову и Мамаеву

    0
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    Рейтинг: +1207

    Узб@гоеный 1 час назад

    Стоит признать выходец Спартака Дзюба знатно хрякам голешники раздавал.
    Ну а если отклонил предложение Зенита, то как в песне:
    - Ты кто такой? Давай до свидания!
    Ты кто такой? Давай до свидания!
    Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +64231

    portero 1 час назад

    Дзюба хочет в Москву, турки это крайняк, ну а сербы совсем мало денег предлагают не больше Зенита....

    0
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    Рейтинг: +773

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    РБ как переводится? А то всегда мерещится Лейпциг, или это Ред Булл Спорт)))

    0
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    Рейтинг: +3027

    Enter2006 1 час назад

    Чё? Миллер не хочет платить как прежде? На выход!

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    Рейтинг: +842

    inzek 1 час назад

    легенда? а пошёл-ка ты на xy й!

    3
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    Рейтинг: +9875

    "supermax" > inzek 1 час назад

    грустная лав сторис

    0
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    Рейтинг: +15297

    ilichkadr > inzek 1 час назад

    Не на xy й, а к своим воспитателям. Да, да в "народную".

    2
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    Рейтинг: +17620

    Persona_non_Grata > ilichkadr 1 час назад

    Ты предполагаешь, что папа Дзюбы турецкоподданный, как Остап Бендер или проживает в Сочи ? )))

    1
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    Рейтинг: +9875

    "supermax" > ilichkadr 1 час назад

    перевоспитанным и сексуально переориентированным (тобишь геем) после зенита он в "народной" не нужен....себе оставьте

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    Рейтинг: +15297

    ilichkadr > "supermax" 48 минут назад

    Не, батенька, лукавите. Не берёте, потому что Артёмка обидел "народную", наколотил ей 38 голов. Больше всех из 16-ти команд. Так что забирайте!!

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    Рейтинг: +15297

    ilichkadr > Persona_non_Grata 44 минуты назад

    Не предполагаю, а располагаю, что папа Дзюбы вареникоподданный, хуторянских кровей.

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka > "supermax" 44 минуты назад

    Переориентированным? Его трахнул кто-то ? Тут вариант один - в Спартак .
    "Оставьте себе" - это ты Миллеру скажешь , когда дверь в его кабинет с ноги открывать будешь .

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    Рейтинг: +15297

    ilichkadr > Barmaleushka 28 минут назад

    Эт Артёмка трахнул свинарник аж 38 раз. Ни один бы гей не пережил такого издевательства.

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    Рейтинг: +9875

    "supermax" > ilichkadr 27 минут назад

    колотить голы - работа нападающего...какие за это обиды? непонятно....ну а за его писдлявый язык что могу сказать...ему с ним жить

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    Рейтинг: +9875

    "supermax" > Barmaleushka 25 минут назад

    смотрю вы два голубка быстро скооперировались на защиту дрочилы)) ...ваши отмазки не принимаются!

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka > ilichkadr 23 минуты назад

    Я не высокого мнения о его бомбардирских качествах , а про "облико морале" вообще ....

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka > "supermax" 22 минуты назад

    А я смотрю у тебя "идеи" в одном направлении развиваются .

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    Рейтинг: +9875

    "supermax" > Barmaleushka 17 минут назад

    перевести стрелки - лучшее и последнее, что тебе осталось сделать в качестве отмазки)) про отмазки смотреть выше

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka > "supermax" 12 минут назад

    Тебе "русским по белому" написали - продлевания контракта не будет . Где ты отмазки увидел ? А то что ты на одной теме "зациклен" - это даже неспециалисту понятно .
    Всего наилучшего .

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    Рейтинг: +9875

    "supermax" > Barmaleushka 29 секунд назад

    не оправдывайся, переводя стрелки ... доброго дня

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    Рейтинг: +15297

    ilichkadr 2 часа назад

    Артёмку на мякине не проведёшь.

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