В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Основное время не выявило победителя – 1:1.
Второй сезон подряд финал Лиги Европы не закончился в основное время. Такое случилось впервые в истории турнира, чтобы два подряд финала не ограничились 90 минутами.
- В прошлом году в финале ЛЕ «Вильярреал» в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Севилье.
- Обе команды выигрывали еврокубки в прошлом веке.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру