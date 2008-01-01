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Впервые в истории ЛЕ два подряд финала ушли в дополнительное время

В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Основное время не выявило победителя – 1:1.

Второй сезон подряд финал Лиги Европы не закончился в основное время. Такое случилось впервые в истории турнира, чтобы два подряд финала не ограничились 90 минутами.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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