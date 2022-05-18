Официально: формат нового сезона РПЛ и ФНЛ будет определен 24 мая на исполкоме РФС

РФС опубликовал повестку заседания исполкома, который состоится 24 мая. Первый вопрос, который будет обсуждаться, – формат проведения РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне.
Мероприятие пройдет в Доме футбола в очном формате.
- По информации Ильи Геруса, формат РПЛ не изменится, но будет введен Кубок лиги.
- Россия отстранена от еврокубков.
- Сборная России также не может проводить официальные международные матчи.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: РФС