Официально: формат нового сезона РПЛ и ФНЛ будет определен 24 мая на исполкоме РФС

РФС опубликовал повестку заседания исполкома, который состоится 24 мая. Первый вопрос, который будет обсуждаться, – формат проведения РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне.

Мероприятие пройдет в Доме футбола в очном формате.

По информации Ильи Геруса, формат РПЛ не изменится, но будет введен Кубок лиги.

Россия отстранена от еврокубков.

Сборная России также не может проводить официальные международные матчи.

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