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«Спартак»: «Мы против расширения РПЛ. Кубок лиги – интересная идея»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов донес позицию клуба по возможным реформам в российском футболе.

«Позиция РПЛ по возможному расширению РПЛ? Мы против, мы за соблюдение спортивного принципа.

Кубок лиги? Интересная идея. Это может помочь клубам в этой сложной ситуации», – сказал Зеленов.

  • Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС. На них формат будущего сезона и будет определен.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м
  • Согласно предварительной информации, каждый участник Кубка РПЛ сможет заработать 60+ миллионов рублей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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