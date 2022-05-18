«Спартак»: «Мы против расширения РПЛ. Кубок лиги – интересная идея»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов донес позицию клуба по возможным реформам в российском футболе.

«Позиция РПЛ по возможному расширению РПЛ? Мы против, мы за соблюдение спортивного принципа.

Кубок лиги? Интересная идея. Это может помочь клубам в этой сложной ситуации», – сказал Зеленов.

Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС. На них формат будущего сезона и будет определен.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м

Согласно предварительной информации, каждый участник Кубка РПЛ сможет заработать 60+ миллионов рублей.

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