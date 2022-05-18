Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Федотов: «19-летний игрок «Краснодара» напихал арбитру Москалеву, а тот все проглотил»

Судья Федотов: «19-летний игрок «Краснодара» напихал арбитру Москалеву, а тот все проглотил»

18 мая 2022, 09:33
4

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Владимира Москалева матча 29-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА (1:0).

«Хорошая работа Москалeва. Он только упустил момент с фолом Заура Тарбы на Никите Кривцове на 29-й минуте. Игрок «Краснодара» начал арбитру пихать, и это в 19 лет, а тот всe проглотил.

Что касается момента с Егором Ушаковым, то его правильно не удалили в игре. Это жeлтая карточка, тут важно место попадания – голеностоп. Если бы в другое место попал – да, всe для красной карточки было бы. Оценка – 8,3», – сказал Федотов.

  • Кривцов забил единственный гол в матче.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • Москалев работает в РПЛ с 2014 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже 9
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита» 19
Экс-судья РПЛ оценил действия Танашева при удалении Глушенкова 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кривцов Никита Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1652857849
" жeлтая карточка если въехал по голеностопу". "Если бы в другое место попал(например, в задницу) – да, всe для красной карточки было бы."!!?? Что курит сей мальчиш?
Ответить
NotFound
1652862940
«Оценка – 8,3», – сказал Федотов. А кому вообще важны и нужны оценки от Федотова? Сам себе приятный)
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
3
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
4
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+