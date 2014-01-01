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Судья Федотов: «19-летний игрок «Краснодара» напихал арбитру Москалеву, а тот все проглотил»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Владимира Москалева матча 29-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА (1:0).

«Хорошая работа Москалeва. Он только упустил момент с фолом Заура Тарбы на Никите Кривцове на 29-й минуте. Игрок «Краснодара» начал арбитру пихать, и это в 19 лет, а тот всe проглотил.

Что касается момента с Егором Ушаковым, то его правильно не удалили в игре. Это жeлтая карточка, тут важно место попадания – голеностоп. Если бы в другое место попал – да, всe для красной карточки было бы. Оценка – 8,3», – сказал Федотов.

  • Кривцов забил единственный гол в матче.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • Москалев работает в РПЛ с 2014 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15288

    ilichkadr 47 минут назад

    " жeлтая карточка если въехал по голеностопу". "Если бы в другое место попал(например, в задницу) – да, всe для красной карточки было бы."!!??
    Что курит сей мальчиш?

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    Рейтинг: +13563

    Fusballer > ilichkadr 39 минут назад

    А вот если в голову - то ничего особенного. Особенно если это Дзюба ногами машет)))

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