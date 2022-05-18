Клопп: «Чемпионство «Ливерпуля» маловероятно, но возможно. Это футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Титул маловероятен, потому что «Ман Сити» играет дома против «Астон Виллы», которая еще сыграет в четверг против «Бернли».

Но это футбол. Мы должны победить, а «Астон Вилле» нужно набрать очко в матче с «Сити». Это маловероятно, но возможно. Этого достаточно», – сказал Клопп.

«Ман Сити» идет на первом месте, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет в последнем туре «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.

«Ливерпуль» в 38-м туре сыграет с «Вулверхэмптоном».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?