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Клопп: «Чемпионство «Ливерпуля» маловероятно, но возможно. Это футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Титул маловероятен, потому что «Ман Сити» играет дома против «Астон Виллы», которая еще сыграет в четверг против «Бернли».

Но это футбол. Мы должны победить, а «Астон Вилле» нужно набрать очко в матче с «Сити». Это маловероятно, но возможно. Этого достаточно», – сказал Клопп.

  • «Ман Сити» идет на первом месте, опережая «Ливерпуль» на одно очко.
  • Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет в последнем туре «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.
  • «Ливерпуль» в 38-м туре сыграет с «Вулверхэмптоном».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: BBC

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