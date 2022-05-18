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  • У «ПСЖ» рекордный доход – 700 миллионов за сезон. Клуб продал 600 тысяч футболок Месси

У «ПСЖ» рекордный доход – 700 миллионов за сезон. Клуб продал 600 тысяч футболок Месси

18 мая 2022, 01:14
6

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным доходом в истории клуба.

По информации L’Équipe, клуб заработал за этот сезон 700 миллионов евро. Это на 63 миллиона больше, чем в сезоне-2018/19, который был предыдущим рекордным для «ПСЖ».

Благодаря трансферу Лионеля Месси клуб получил 11 новых спонсоров, которые принесли около 310 миллионов евро.

Общее количество проданных футболок составило миллион экземпляров. На 60% из них была фамилия Месси.

  • Месси перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны».
  • По итогам 2021 года аргентинец выиграл «Золотой мяч».
  • «ПСЖ» в этом сезоне стал чемпионом Франции.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: GFFN
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (6)
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Benifacto
1652827213
тока на поле футболка с его именем чето ваще нулевой была....ЛЧ пролетело мимо...но бабок сделали....
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ololoshaOLOLOEV
1652828641
Даже плохо играя делает деньги. Надеюсь в следующем сезоне он вернется и вы подавитесь своей желчью, хейтеры ВЕЛИЧАЙШЕГО !
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ilichkadr
1652853253
Пора нашему Артёмке перенять опыт ПСЖ и запустить свою футболку.... рукотворную. Полагаю, что рекорд в 600 тысяч футболок будет побит в течение недели со дня начала продажи!
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ItalianFootball
1652856958
А не половина ли спонсоров папы, мамы, братья шейхов и они сами себя спонсируют ?
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Stavr007
1652876161
вот и эффект месси, отрабатывает деньги по полной
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nelez
1652900348
Месси и для этого нужен ПСЖ. Они тоже понимают что он уже не тот , он уже обычный средняк. Но его футболки принесут прибыль. Мир полон дураками.
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