У «ПСЖ» рекордный доход – 700 миллионов за сезон. Клуб продал 600 тысяч футболок Месси

Даже плохо играя делает деньги. Надеюсь в следующем сезоне он вернется и вы подавитесь своей желчью, хейтеры ВЕЛИЧАЙШЕГО !
«ПСЖ» завершит сезон с рекордным доходом в истории клуба.
По информации L’Équipe, клуб заработал за этот сезон 700 миллионов евро. Это на 63 миллиона больше, чем в сезоне-2018/19, который был предыдущим рекордным для «ПСЖ».
Благодаря трансферу Лионеля Месси клуб получил 11 новых спонсоров, которые принесли около 310 миллионов евро.
Общее количество проданных футболок составило миллион экземпляров. На 60% из них была фамилия Месси.
- Месси перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны».
- По итогам 2021 года аргентинец выиграл «Золотой мяч».
- «ПСЖ» в этом сезоне стал чемпионом Франции.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?