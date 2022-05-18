У «ПСЖ» рекордный доход – 700 миллионов за сезон. Клуб продал 600 тысяч футболок Месси

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным доходом в истории клуба.

По информации L’Équipe, клуб заработал за этот сезон 700 миллионов евро. Это на 63 миллиона больше, чем в сезоне-2018/19, который был предыдущим рекордным для «ПСЖ».

Благодаря трансферу Лионеля Месси клуб получил 11 новых спонсоров, которые принесли около 310 миллионов евро.

Общее количество проданных футболок составило миллион экземпляров. На 60% из них была фамилия Месси.

Месси перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны».

По итогам 2021 года аргентинец выиграл «Золотой мяч».

«ПСЖ» в этом сезоне стал чемпионом Франции.

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