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У «ПСЖ» рекордный доход – 700 миллионов за сезон. Клуб продал 600 тысяч футболок Месси

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным доходом в истории клуба.

По информации L’Équipe, клуб заработал за этот сезон 700 миллионов евро. Это на 63 миллиона больше, чем в сезоне-2018/19, который был предыдущим рекордным для «ПСЖ».

Благодаря трансферу Лионеля Месси клуб получил 11 новых спонсоров, которые принесли около 310 миллионов евро.

Общее количество проданных футболок составило миллион экземпляров. На 60% из них была фамилия Месси.

  • Месси перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны».
  • По итогам 2021 года аргентинец выиграл «Золотой мяч».
  • «ПСЖ» в этом сезоне стал чемпионом Франции.

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Источник: GFFN

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16

    ololoshaOLOLOEV 1 час назад

    Даже плохо играя делает деньги. Надеюсь в следующем сезоне он вернется и вы подавитесь своей желчью, хейтеры ВЕЛИЧАЙШЕГО !

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    Рейтинг: +1443

    Benifacto 1 час назад

    тока на поле футболка с его именем чето ваще нулевой была....ЛЧ пролетело мимо...но бабок сделали....

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