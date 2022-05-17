Мбаппе мог получать в «ПСЖ» более 1 миллиона в неделю – больше всех в мире. Он выбрал «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

По информации Sky Sports, французский клуб предлагал Мбаппе контракт, по которому его зарплата могла увеличиться в два раза. 23-летний форвард получал бы около 4,7 миллиона евро в месяц или более 1 миллиона в неделю.

Этот контракт сделал бы Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Кроме того, «ПСЖ» предлагал игроку подписной бонус в размере более 118 миллионов евро.

Мбаппе решил перейти в «Реал», несмотря на гораздо более выгодные финансовые условия, предложенные «ПСЖ».

Француз летом станет свободным агентом.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Он согласовал условия контракта с «Реалом».

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