Мбаппе мог получать в «ПСЖ» более 1 миллиона в неделю – больше всех в мире. Он выбрал «Реал»

Нормальный выбор адекватного человека.... Признаться, не надеялся))) Молодой парнишка... львиную долю времени мячик пинает... И, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, всё это для чумового бабла!))) По крайней мере именно такой оценочный подход доминирует на российских сайтах и диалоговых площадках... Но,к счастью, Киля не продолжил эту жлобскую традицию неймаров и месси - "мильён за каждый пук меня гениального"! Сколько человеку нужно денег? От чего он готов отказаться ради "ещё большего гонорара"? От убеждений? От совести? От любви? Надеюсь у Мбаппе будет роман, основанный на настоящих чувствах... Да и .. как не любить ЭТОТ РЕАЛ?!!!))) А вот от ПСЖ и его нефтяного бабла давно пахнет говном...
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
По информации Sky Sports, французский клуб предлагал Мбаппе контракт, по которому его зарплата могла увеличиться в два раза. 23-летний форвард получал бы около 4,7 миллиона евро в месяц или более 1 миллиона в неделю.
Этот контракт сделал бы Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Кроме того, «ПСЖ» предлагал игроку подписной бонус в размере более 118 миллионов евро.
Мбаппе решил перейти в «Реал», несмотря на гораздо более выгодные финансовые условия, предложенные «ПСЖ».
- Француз летом станет свободным агентом.
- Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
- Он согласовал условия контракта с «Реалом».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?