Дибала расплакался после последнего домашнего матча за «Ювентус»

Зачем Интер то? уж шел бы по пути Джовинко...его тоже не особо ценили...и куда нить в Майями там...МЛС...
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала провел последний домашний матч за туринский клуб.
После игры с «Лацио» (2:2) футболисты и болельщики устроили проводы 28-летнему аргентинцу. Дибала не смог сдержать слез.
- Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
- В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Фото: твиттер ESPN
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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