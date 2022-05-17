Дибала расплакался после последнего домашнего матча за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала провел последний домашний матч за туринский клуб.

После игры с «Лацио» (2:2) футболисты и болельщики устроили проводы 28-летнему аргентинцу. Дибала не смог сдержать слез.

Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Фото: твиттер ESPN

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