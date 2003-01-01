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Дибала расплакался после последнего домашнего матча за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала провел последний домашний матч за туринский клуб.

После игры с «Лацио» (2:2) футболисты и болельщики устроили проводы 28-летнему аргентинцу. Дибала не смог сдержать слез.

  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Фото: твиттер ESPN

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1442

    Benifacto 46 минут назад

    Зачем Интер то? уж шел бы по пути Джовинко...его тоже не особо ценили...и куда нить в Майями там...МЛС...

    0
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    Рейтинг: +2541

    BlackMurder 48 минут назад

    Как же хочу его видеть в баварии

    0
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    Рейтинг: +998

    mama1991 1 час назад

    )))) че ныть то)))) не уходи и все. Маразм....

    1
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    Рейтинг: +3012

    Enter2006 2 часа назад

    Не нужно забывать что мы все - люди. Человек значит очень сильно любил свой клуб, это признак Человечности.

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