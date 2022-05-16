Генпродюссер «Матч ТВ»: «Приношу извинения Дзюбе и «Зениту». Мы провели внутреннее расследование»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за сегодняшний эфир, во время которого ведущий Артем Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».
«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.
Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», – написал Тащин в телеграме.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Александра Тащина