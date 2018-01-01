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Генпродюссер «Матч ТВ»: «Приношу извинения Дзюбе и «Зениту». Мы провели внутреннее расследование»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за сегодняшний эфир, во время которого ведущий Артем Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.

Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», – написал Тащин в телеграме.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Комментарии7
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    Рейтинг: +641

    Suvorov51 43 минуты назад

    Нет слов. просто БОМЖАТНИК

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    Рейтинг: +3008

    Enter2006 1 час назад

    Миллер позвонил? ))

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    Рейтинг: +175

    Номэд 1 час назад

    Мерзкий канал, как и всё относящееся к гаСпрому. А бомжарня вдвойне мерзопакостней

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    Рейтинг: +153

    fakeid > Номэд 1 час назад

    спартаг - основатель бомж-движа, 100 лет без собственного дома. ахах

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    Рейтинг: +6542

    Semenycch 1 час назад

    Фу, какой мерзкий канали его руководители тоже. Кстати, в произведениях Салтыкова - Щедрина большинство героев носили говорящие фамилии. А этот Тащин! От слова тащить, что плохо лежит? Так вот, в этом своем выступлении этот Тащин сказал следующее, наш звонок - ошибка, но наказывать за это мы никого не будем! Другими словами, этот мерзкий канал продолжит деградировать!

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    Рейтинг: +22619

    JTherry > Semenycch 24 минуты назад

    кстати, Тащин - муж Орзул, бывшей любовницы рукаку, для которой "памятный" ролик был сделан...) а такой "мерзкий канал и его руководители" - входят в медиа-холдинг газпрёма... ничего не скажешь, самокритично...)))

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    Рейтинг: +15215

    ilichkadr 1 час назад

    "сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику"
    Значит выводов не было. Анисимов накрыл поляну, попили водки, полирнули пивом и разошлись до следующего срача.

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