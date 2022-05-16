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  • Генпродюссер «Матч ТВ»: «Приношу извинения Дзюбе и «Зениту». Мы провели внутреннее расследование»

Генпродюссер «Матч ТВ»: «Приношу извинения Дзюбе и «Зениту». Мы провели внутреннее расследование»

16 мая 2022, 18:32
14

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за сегодняшний эфир, во время которого ведущий Артем Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

«Хочу принести извинения Артему, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира.

Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику», – написал Тащин в телеграме.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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ilichkadr
1652715496
"сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику" Значит выводов не было. Анисимов накрыл поляну, попили водки, полирнули пивом и разошлись до следующего срача.
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Enter2006
1652716733
Миллер позвонил? ))
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mikatv
1652721545
ПродюСер пишется с одним С. Набрали по объявлению редакторов.
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Fusballer
1652721671
Расследование у них, ахаха)) Не могли найти актуальный номер лучшего игрока в истории)) Устроили клоунаду)))
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житель СПб
1652722631
Устроили постыдную провокацию. Но потом опять некоторые болельщики будут писать, что Матч ТВ - прозенитовский... Вот она - яркая картина, чей он.
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Lilipyt
1652722717
Они что по голосу не определили, что это не он?!
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пахомов
1652727532
рукаки пожали и разошлись
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paracetamol
1652732201
Правильно, Тащин. Давно надо очистить свои ряды от свиней и получше смотреть, кого на работу берешь!
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Spirit_78
1652889139
Одни дебилы с канала Матч-ТВ состряпали фейк, другие (красно-белые) дебилы поиспражнялись в комментариях. Ничего нового.
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