«Матч ТВ» придется извиниться перед Дзюбой и «Зенитом». Игрок и клуб считают оскорблением сегодняшний эфир («СЭ»)

«Зенит» и нападающий Артем Дзюба считают оскорблением сегодняшний эфир «Матч ТВ».

Ведущий телеканала Артем Анисимов вместо Дзюбы вывел в эфир программы «Есть тема» постороннего человека и спросил его о будущем в «Зените».

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – ответил на вопросы ведущего человек, выдавший себя за Дзюбу.

По информации «СЭ», каналу придется извиниться перед футболистом и «Зенитом».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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