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«Матч ТВ» придется извиниться перед Дзюбой и «Зенитом». Игрок и клуб считают оскорблением сегодняшний эфир («СЭ»)

«Зенит» и нападающий Артем Дзюба считают оскорблением сегодняшний эфир «Матч ТВ».

Ведущий телеканала Артем Анисимов вместо Дзюбы вывел в эфир программы «Есть тема» постороннего человека и спросил его о будущем в «Зените».

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – ответил на вопросы ведущего человек, выдавший себя за Дзюбу.

По информации «СЭ», каналу придется извиниться перед футболистом и «Зенитом».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:20
Комментарии19
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    Рейтинг: +64133

    portero 3 минуты назад

    у нас по всем каналам шоу клоунов нагловрущих , пора уже привыкнуть...

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    Рейтинг: +438

    (Меня за банили) 1 час назад

    Шта??? Снова перед рукоблудом извиняться? Фигвам , есть такое жилище!

    1
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    Рейтинг: +9857

    "supermax" > (Меня за банили) 1 час назад

    Ну оно же обиделось

    0
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    Рейтинг: +22618

    JTherry 1 час назад

    газпрём-медиа достойно несут звание - срач-тв...)

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    Рейтинг: +171

    Номэд 1 час назад

    Вот где гаСпромовская клоунада.

    2
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    Рейтинг: +26

    NET VOINE 1 час назад

    А Зюба перед Геничем извинится, за то что не выполнил условия проигранного спора ? Вот сейчас часто говорят о чести российского офицера, вспоминая всю историю российского офицерства. Да....до 1917 года российские офицеры честь имели. И когда давали слово, за него отвечали.Вплоть до того, что не выполнив слова, стрелялись.Этим выстрелом избежав позора...
    Ну это я конечно далеко уехал в историю, забыв о том что сейчас творится.К чему то вспомнив дореволюционных офицеров, честь имеющих. Дзюба конечно далеко не офицер.Ему непонятны понятия --"отвечать за свои слова"..."честь" и "достоинство"...
    Он обычное быдло, поймавшее бабло. А ведь даже среди криминала есть понятия---Карточный долг дело чести ))) Даже там Зюбу опустят за его движения....

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    Рейтинг: +6533

    Semenycch 2 часа назад

    Московские СМИ это заведомая ложь! Для них понятие Честь не существует!

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    Рейтинг: +171

    Номэд > Semenycch 2 часа назад

    Тупень, матч тв - это гаСпром. Там нет московских сми.

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    Рейтинг: +15196

    ilichkadr > Номэд 1 час назад

    Хочешь сказать, что матч тв - это гаСпром сам себе в штаны наложил?

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    Рейтинг: +3209

    serhio80 > ilichkadr 1 час назад

    ну а как иначе?) если редактор газпремканала не может позвонить игрочишке газпремклупа?)

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    Рейтинг: +438

    (Меня за банили) > Semenycch 1 час назад

    Московские))) Матч тв это Московские сми?? Не газпромовские? Не??

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    Рейтинг: +64133

    portero > Semenycch 1 минуту назад

    за такие бабки что они получают 95% журнашлюх будут хрень нести такую же...

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    Рейтинг: +15196

    ilichkadr 2 часа назад

    В наше время столько вранья в СМИ и его окрестностях, что сами же СМИ начинают верить в свои же фейки.
    Вот откуда стало известно "СЭ", что «Зенит» и нападающий Артем Дзюба считают оскорблением сегодняшний эфир «Матч ТВ»?
    Спам-экспресс сам придумал, сам и отвечает на свою выдумку.

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    Рейтинг: +7306

    vladik12 2 часа назад

    Ну давай, Дзюбиньо, попроси еще у своих загазованных покровителей посадить холопов с "Матч ТВ", как просил посадить сектор на матче в Сан-Марино.

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    Рейтинг: +7102

    серега кашин 2 часа назад

    пранкеры просто отдыхают

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    Рейтинг: +1151

    вальтер79 2 часа назад

    на колени перед дзюбой смерды с матч тв))))))))

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