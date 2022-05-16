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  • «Матч ТВ» придется извиниться перед Дзюбой и «Зенитом». Игрок и клуб считают оскорблением сегодняшний эфир («СЭ»)

«Матч ТВ» придется извиниться перед Дзюбой и «Зенитом». Игрок и клуб считают оскорблением сегодняшний эфир («СЭ»)

16 мая 2022, 15:20
19

«Зенит» и нападающий Артем Дзюба считают оскорблением сегодняшний эфир «Матч ТВ».

Ведущий телеканала Артем Анисимов вместо Дзюбы вывел в эфир программы «Есть тема» постороннего человека и спросил его о будущем в «Зените».

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил, М-1», – ответил на вопросы ведущего человек, выдавший себя за Дзюбу.

По информации «СЭ», каналу придется извиниться перед футболистом и «Зенитом».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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ilichkadr
1652703793
Да что там......дело-то житейское.
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vladik12
1652703849
А смысл? Ну, позвонит "Матч ТВ" извиниться, а у него на проводе - опять "другой человек".
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Stavr007
1652704036
какой ужас, уже между собой грызутся, то ли еще будет
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вальтер79
1652704127
на колени перед дзюбой смерды с матч тв))))))))
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серега кашин
1652704432
пранкеры просто отдыхают
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vladik12
1652704675
Ну давай, Дзюбиньо, попроси еще у своих загазованных покровителей посадить холопов с "Матч ТВ", как просил посадить сектор на матче в Сан-Марино.
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ilichkadr
1652704735
В наше время столько вранья в СМИ и его окрестностях, что сами же СМИ начинают верить в свои же фейки. Вот откуда стало известно "СЭ", что «Зенит» и нападающий Артем Дзюба считают оскорблением сегодняшний эфир «Матч ТВ»? Спам-экспресс сам придумал, сам и отвечает на свою выдумку.
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JTherry
1652705856
газпрём-медиа достойно несут звание - срач-тв...)
Ответить
(Меня за банили)
1652707836
Шта??? Снова перед рукоблудом извиняться? Фигвам , есть такое жилище!
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portero
1652712070
у нас по всем каналам шоу клоунов нагловрущих , пора уже привыкнуть...
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