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Бензема – лучший французский футболист, выступающий за границей

Французский национальный союз футболистов-профессионалов (UNFP) назвал лучшего игрока страны, выступающего за границей.

Это нападающий «Реала» Карим Бензема.

На награду также претендовали Усман Дембеле («Барселона»), Н'Голо Канте («Челси»), Тео Эрнандес и Майк Меньян (оба – «Милан»).

  • Бензема – чемпион Испании и лучший бомбардир Примеры (27 голов).
  • Форвард дошел с «Реалом» до финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
  • В главном еврокубке он также лидирует в списке бомбардиров с 15 мячами.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер UNFP

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