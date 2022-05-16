Бензема – лучший французский футболист, выступающий за границей

Французский национальный союз футболистов-профессионалов (UNFP) назвал лучшего игрока страны, выступающего за границей.
Это нападающий «Реала» Карим Бензема.
На награду также претендовали Усман Дембеле («Барселона»), Н'Голо Канте («Челси»), Тео Эрнандес и Майк Меньян (оба – «Милан»).
- Бензема – чемпион Испании и лучший бомбардир Примеры (27 голов).
- Форвард дошел с «Реалом» до финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
- В главном еврокубке он также лидирует в списке бомбардиров с 15 мячами.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер UNFP