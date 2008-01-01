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Судья Федотов: «Зенит» по правилам должен был перебить пенальти в игре со «Спартаком» из-за Дзюбы»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил процедуру исполнения пенальти «Зенитом» в матче 29-го тура против «Спартака» (1:1). По его мнению, 11-метровый следовало перебить.

«Формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить, Артем Дзюба вбежал в штрафную раньше. Но арбитры неформально дают игрокам метр от линии. Хотя Дзюба забежал далеко, а Павел Кукуян со своей позиции этого не заметил. Но по правилам игры – нужно было перебивать», – сказал Федотов.

  • «Зенит» сравнял счет на 90+3 минуте.
  • Есть мнение, что пенальти был назначен ошибочно.
  • В «Спартаке» недовольны судейством в матче с «Зенитом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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