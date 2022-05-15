Экс-редактор CSKA TV Кирильчева раскритиковала фанатов ЦСКА за отсутствие преданности и назвала их «писунишками»

Катерина Кирильчева, бывший главный редактор CSKA TV, недовольна поведением фанатов ЦСКА после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«После матча с «Краснодаром» (у меня тут, в Португалии, как ни странно, получается не пропускать ни одной игры) ради ностальгического любопытства я пробежалась по комментариям наших «преданных»болельщиков в телеграме. Их там, кстати, под афишей финального счета на данный момент около тысячи.

Вывод: ничего нового. Тренерский штаб возглавили легенды. Все визжали (именно визжали) от восторга. Как только у команды спад, «Березуцкие аут». Ребят, это не преданность клубу. Преданность – это когда на команду пятого английского дивизиона в какой-нибудь богом забытой деревушке заполняются расшатанные трибуны. И вот тогда это честные «с командой до финального свистка». А не вот это вот всe.

Многие из таких «писунишек» в глаза не видели игру братьев и не понимают их вклада в историю ЦСКА. Хотите болеть за чемпионов – в этом году вам к «Зениту», а в следующем сезоне – решите по ходу», – написала Кирильчева.

ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.

Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.

У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?