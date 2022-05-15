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  • Экс-редактор CSKA TV Кирильчева раскритиковала фанатов ЦСКА за отсутствие преданности и назвала их «писунишками»

Экс-редактор CSKA TV Кирильчева раскритиковала фанатов ЦСКА за отсутствие преданности и назвала их «писунишками»

15 мая 2022, 23:07
5

Катерина Кирильчева, бывший главный редактор CSKA TV, недовольна поведением фанатов ЦСКА после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«После матча с «Краснодаром» (у меня тут, в Португалии, как ни странно, получается не пропускать ни одной игры) ради ностальгического любопытства я пробежалась по комментариям наших «преданных»болельщиков в телеграме. Их там, кстати, под афишей финального счета на данный момент около тысячи.

Вывод: ничего нового. Тренерский штаб возглавили легенды. Все визжали (именно визжали) от восторга. Как только у команды спад, «Березуцкие аут». Ребят, это не преданность клубу. Преданность – это когда на команду пятого английского дивизиона в какой-нибудь богом забытой деревушке заполняются расшатанные трибуны. И вот тогда это честные «с командой до финального свистка». А не вот это вот всe.

Многие из таких «писунишек» в глаза не видели игру братьев и не понимают их вклада в историю ЦСКА. Хотите болеть за чемпионов – в этом году вам к «Зениту», а в следующем сезоне – решите по ходу», – написала Кирильчева.

  • ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.
  • Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.
  • У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Катерины Кирильчевой
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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JTherry
1652645872
"наташу" прорвало про "писунишек"...)
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Stavr007
1652646222
" у меня тут, в Португалии " можно дальше не читать
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Loko_Roma
1652646447
Открою секрет нынешние молодые фаны писунишки все в принципе, вы бы видели как хренососят Локомотив в Локомотивских пабликах, и тут же переобуваются при следующей победе, порой переобуваются по ходу игры не колько раз, писунишки одни кругом
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PFC CSKA MOSCOW
1652689064
Настоящие фанаты не пишут писульки в интернете, мы срываем голоса на секторе, поддерживая команду даже тогда, когда она откровенно бросила играть. Прорвёмся! ЦВБП
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