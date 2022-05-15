Экс-редактор CSKA TV Кирильчева раскритиковала фанатов ЦСКА за отсутствие преданности и назвала их «писунишками»

Открою секрет нынешние молодые фаны писунишки все в принципе, вы бы видели как хренососят Локомотив в Локомотивских пабликах, и тут же переобуваются при следующей победе, порой переобуваются по ходу игры не колько раз, писунишки одни кругом
Катерина Кирильчева, бывший главный редактор CSKA TV, недовольна поведением фанатов ЦСКА после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
«После матча с «Краснодаром» (у меня тут, в Португалии, как ни странно, получается не пропускать ни одной игры) ради ностальгического любопытства я пробежалась по комментариям наших «преданных»болельщиков в телеграме. Их там, кстати, под афишей финального счета на данный момент около тысячи.
Вывод: ничего нового. Тренерский штаб возглавили легенды. Все визжали (именно визжали) от восторга. Как только у команды спад, «Березуцкие аут». Ребят, это не преданность клубу. Преданность – это когда на команду пятого английского дивизиона в какой-нибудь богом забытой деревушке заполняются расшатанные трибуны. И вот тогда это честные «с командой до финального свистка». А не вот это вот всe.
Многие из таких «писунишек» в глаза не видели игру братьев и не понимают их вклада в историю ЦСКА. Хотите болеть за чемпионов – в этом году вам к «Зениту», а в следующем сезоне – решите по ходу», – написала Кирильчева.
- ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.
- Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.
- У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?