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Романцев – об игре «Спартак» – «Зенит»: «Не люблю такие матчи»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Незначимый в турнирном плане матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. Подогревать интерес надо – это работа журналистов, чтобы болельщик пошeл и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда всe решено. В футболе самое красивое – результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.

Кубковый матч с «Динамо» будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и еe нужно восстанавливать», – сказал Романцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +32

    Fialet 2 минуты назад

    Любят на этом сайте вырывать фразы из контекста.

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    Рейтинг: +24609

    vladimir-7 36 минут назад

    Правильно, Олег. Какой же дурак любит матчи, когда твоя команда проигрывает
    со счетом 7:1, но всё таки, интересно, как сыграют команды сегодня и сможет ли
    спартак противостоять Зениту или будет избиение, как в игре первого круга.

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    Рейтинг: +13868

    NewLife 52 минуты назад

    На примере ОИРа видно, что с возрастом кураж и драйв пропадают.

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