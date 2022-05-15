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  • Романцев – об игре «Спартак» – «Зенит»: «Не люблю такие матчи»

Романцев – об игре «Спартак» – «Зенит»: «Не люблю такие матчи»

15 мая 2022, 14:21
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Незначимый в турнирном плане матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. Подогревать интерес надо – это работа журналистов, чтобы болельщик пошeл и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда всe решено. В футболе самое красивое – результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.

Кубковый матч с «Динамо» будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и еe нужно восстанавливать», – сказал Романцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (3)
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NewLife
1652617490
На примере ОИРа видно, что с возрастом кураж и драйв пропадают.
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vladimir-7
1652618447
Правильно, Олег. Какой же дурак любит матчи, когда твоя команда проигрывает со счетом 7:1, но всё таки, интересно, как сыграют команды сегодня и сможет ли спартак противостоять Зениту или будет избиение, как в игре первого круга.
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Fialet
1652620504
Любят на этом сайте вырывать фразы из контекста.
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