Романцев – об игре «Спартак» – «Зенит»: «Не люблю такие матчи»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Незначимый в турнирном плане матч, не решает ничего. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни нагнетали. Подогревать интерес надо – это работа журналистов, чтобы болельщик пошeл и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда всe решено. В футболе самое красивое – результат. Но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.

Кубковый матч с «Динамо» будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и еe нужно восстанавливать», – сказал Романцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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