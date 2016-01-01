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РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» и опередил их в таблице, Талалаев обыграл свой бывший клуб

«Ахмат» в 29-м туре чемпионата России обыграл «Крылья Советов». Единственный мяч был забит на 54-й минуте.

Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Андрея Семенова.

Грозненцы поднялись на седьмое место, опередив «Крылья Советов».

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ранее работал в «Крыльях Советов».

У «Ахмата» три победы подряд.

Самарцы не побеждают «Ахмат» в РПЛ с 2016 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Конате, 54.

Незабитые пенальти: нет – Горшков, 60.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Быстров (Нижич, 83), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин (Себай, 83), Уткин, Бериша (Тодорович, 75), Карапузов, Швец, Умаев (Конате, 46 (Харин, 74)).

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Барач, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 79), Костанца (Коваленко, 69), Ежов (Липовой, 79), Зиньковский, Сарвели (Глушенков, 69), Цыпченко.

Предупреждения: Семенов, 21; Тимофеев, 26; Бериша, 44; Шелия, 90+5 – Костанца, 31; Барач, 90+5.

Удаления: Семенов, 60 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +49691

    MaxRnD 1 час назад

    Исключительно благодаря Горшкову

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    Рейтинг: +68

    Теркчанин 1 час назад

    Думаю что Ахмат сохранит за собой 7 место.Не обязательно было обратно заменять Конате,у него были бы еще моменты для реализации.

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    Рейтинг: +15641

    житель СПб 1 час назад

    Грозный, Ахмат - молодцы! С таким желанием играли! Даже в меньшинстве таскали Крылья, могли забить еще. И также важно: случилось как в сегодняшнем матче Локо с Динамо: когда игрок Крыльев стал пытаться бить лежачего вратаря - ему чуть не напихала команда! Вот так и надо на это реагировать! И почему судьи такое игнорируют - непонятно.

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