РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» и опередил их в таблице, Талалаев обыграл свой бывший клуб

«Ахмат» в 29-м туре чемпионата России обыграл «Крылья Советов». Единственный мяч был забит на 54-й минуте.
Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Андрея Семенова.
Грозненцы поднялись на седьмое место, опередив «Крылья Советов».
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ранее работал в «Крыльях Советов».
У «Ахмата» три победы подряд.
Самарцы не побеждают «Ахмат» в РПЛ с 2016 года.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Конате, 54.
Незабитые пенальти: нет – Горшков, 60.
«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Быстров (Нижич, 83), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин (Себай, 83), Уткин, Бериша (Тодорович, 75), Карапузов, Швец, Умаев (Конате, 46 (Харин, 74)).
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Барач, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 79), Костанца (Коваленко, 69), Ежов (Липовой, 79), Зиньковский, Сарвели (Глушенков, 69), Цыпченко.
Предупреждения: Семенов, 21; Тимофеев, 26; Бериша, 44; Шелия, 90+5 – Костанца, 31; Барач, 90+5.
Удаления: Семенов, 60 (вторая ж.к.) – нет.
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