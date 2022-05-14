Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» и опередил их в таблице, Талалаев обыграл свой бывший клуб

РПЛ. «Ахмат» победил «Крылья Советов» и опередил их в таблице, Талалаев обыграл свой бывший клуб

14 мая 2022, 20:56
4

«Ахмат» в 29-м туре чемпионата России обыграл «Крылья Советов». Единственный мяч был забит на 54-й минуте.

Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Андрея Семенова.

Грозненцы поднялись на седьмое место, опередив «Крылья Советов».

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ранее работал в «Крыльях Советов».

У «Ахмата» три победы подряд.

Самарцы не побеждают «Ахмат» в РПЛ с 2016 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Конате, 54.

Незабитые пенальти: нет – Горшков, 60.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Быстров (Нижич, 83), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин (Себай, 83), Уткин, Бериша (Тодорович, 75), Карапузов, Швец, Умаев (Конате, 46 (Харин, 74)).

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Барач, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 79), Костанца (Коваленко, 69), Ежов (Липовой, 79), Зиньковский, Сарвели (Глушенков, 69), Цыпченко.

Предупреждения: Семенов, 21; Тимофеев, 26; Бериша, 44; Шелия, 90+5 – Костанца, 31; Барач, 90+5.

Удаления: Семенов, 60 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья» 3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3) 2
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов Талалаев Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1652551180
Грозный, Ахмат - молодцы! С таким желанием играли! Даже в меньшинстве таскали Крылья, могли забить еще. И также важно: случилось как в сегодняшнем матче Локо с Динамо: когда игрок Крыльев стал пытаться бить лежачего вратаря - ему чуть не напихала команда! Вот так и надо на это реагировать! И почему судьи такое игнорируют - непонятно.
Ответить
Теркчанин
1652551638
Думаю что Ахмат сохранит за собой 7 место.Не обязательно было обратно заменять Конате,у него были бы еще моменты для реализации.
Ответить
MaxRnD
1652553089
Исключительно благодаря Горшкову
Ответить
Главные новости
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:31
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
2
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
11
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
39
Все новости
Все новости
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
1
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
11
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+