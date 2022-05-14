Семенов, Тимофеев, Уткин – в основе «Ахмата» на матч с «Крыльями Советов»; Овсянников, Бейл, Зиньковский сыграют у самарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями Советов».

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Карапузов, Швец, Умаев.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Садулаев, Харин, Конате, Себаи, Альсултанов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Барач, Солдатенков, Бейл, Якуба, Костанца, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Цыпченко.

Запасные: Ломаев, Фролов, Божин, Гапонов, Гудков, Коваленко, Витюгов, Смирнов, Липовой, Игнатьев, Глушенков.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

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