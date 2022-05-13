37-летний Роналду получил 3 индивидуальных награды по итогам апреля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил три индивидуальных приза по итогам апреля.
Он стал игроком месяца в АПЛ, стал игроком месяца в «МЮ» и забил лучший гол клуба в апреле.
- 37-летний Роналду в апреле забил 5 голов в 4 матчах АПЛ.
- Он установил новый рекорд «МЮ» по числу наград игроку месяца, опередив Уэйна Руни.
- Контракт Роналду действует еще год.
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Источник: Бомбардир.ру