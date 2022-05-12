ПСВ – о чемпионстве «Аякса»: «Поздравляем с VAR»

Пресс-служба ПСВ потроллила «Аякс», ставший накануне чемпионом Нидерландов.

«Поздравляем с VAR. Оставайтесь в рамках», – говорится в комментарии клуба из Эйндховена в соцсетях.

За тур до конца Эредивизие ПСВ отстал от «Аякса» на 4 очка.

ПСВ потерял очки в воскресном матче с «Фейеноордом» (2:2), пропустив второй гол на 96-й минуте после спорного пенальти.

«Аякс» в среду разгромил «Херенвен» (5:0), открыв счет после того, как мяч пересек лицевую линию.

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