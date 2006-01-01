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Генич призвал фанатов «Спартака» прервать бойкот матчей ради финала Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратился к части болельщиков «Спартака», которые бойкотируют игры из-за принятия закона о Fan ID.

«Я бы хотел обратиться к активным болельщикам «Спартака», чтобы они сняли свой бан, хотя бы на финал.

Если у «Динамо» будет мощный перфоманс и поддержка, а у «Спартака» нет, то это обеднит атмосферу в «Лужниках», – сказал Генич.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».
  • Московские команды в полуфиналах турнира выбили «Енисей» и «Аланию».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 07:29
Комментарии7
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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 9 минут назад

    Fan ID = новая "фишка" для силовых структур. Мне к примеру не нужно полицейское государство, хотя уже оно таким стало... Предлагаю ввести ещё "Сортир ID", а мало ли кто в туалете стадиона что делает, а ещё к каждому фанату приставить ОМОНовца.

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    Рейтинг: +13827

    NewLife 34 минуты назад

    Гей.нич попробовал себя в роли штрейкбрехера. Что ж, вполне подходит этому вертихвосту.

    0
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    Рейтинг: +118

    Номэд 56 минут назад

    Не чемпионство бомжатника, а именно финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» в «Лужниках» станет украшением этого сезона.(с)

    0
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    Рейтинг: +10158

    Alekxei Z. 1 час назад

    Не стоит Геничу совать нос в спартаковское"хозяйство", разберутся ребята сами.

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    Рейтинг: +63728

    portero 1 час назад

    На финал конечно придут, ведь в Лужниках, там нет фанатского сектора, так сказать придут как частные лица, а не организация....

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    Рейтинг: +95902

    zigbert 2 часа назад

    Дельное предложение. Только удивительно слышать это от Генича.

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    Рейтинг: +13485

    Fusballer > zigbert 2 часа назад

    Подмазывается.

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