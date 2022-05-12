Генич призвал фанатов «Спартака» прервать бойкот матчей ради финала Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратился к части болельщиков «Спартака», которые бойкотируют игры из-за принятия закона о Fan ID.

«Я бы хотел обратиться к активным болельщикам «Спартака», чтобы они сняли свой бан, хотя бы на финал.

Если у «Динамо» будет мощный перфоманс и поддержка, а у «Спартака» нет, то это обеднит атмосферу в «Лужниках», – сказал Генич.

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».

Московские команды в полуфиналах турнира выбили «Енисей» и «Аланию».

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