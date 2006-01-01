Генич призвал фанатов «Спартака» прервать бойкот матчей ради финала Кубка России

Fan ID = новая "фишка" для силовых структур. Мне к примеру не нужно полицейское государство, хотя уже оно таким стало... Предлагаю ввести ещё "Сортир ID", а мало ли кто в туалете стадиона что делает, а ещё к каждому фанату приставить ОМОНовца.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратился к части болельщиков «Спартака», которые бойкотируют игры из-за принятия закона о Fan ID.
«Я бы хотел обратиться к активным болельщикам «Спартака», чтобы они сняли свой бан, хотя бы на финал.
Если у «Динамо» будет мощный перфоманс и поддержка, а у «Спартака» нет, то это обеднит атмосферу в «Лужниках», – сказал Генич.
- «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».
- Московские команды в полуфиналах турнира выбили «Енисей» и «Аланию».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?