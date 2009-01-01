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Чеферин – о работе VAR: «Никто до сих пор ничего не понимает»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о работе VAR.

«Поначалу проверки VAR были слишком медленны. Теперь в еврокубках всe происходит намного быстрее. Но тот факт, что положение вне игры может быть зафиксировано на пять миллиметров, всe ещe остаeтся для меня проблемой. Вы будете наказаны, если у вас большой нос или большие ноги.

Я также не до конца понимаю трактовки правил игры рукой. Никто до сих пор ничего не понимает. Всe это должно быть разъяснено.

Луиш Фигу сказал мне на днях, что, если бы он продолжал карьеру сейчас и в какой-то момент матча не знал бы, что делать с мячом, он бы просто целился и пробивал в руки защитника», — цитирует Чеферина L’Equipe.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +63716

    portero 46 минут назад

    Ну в ЕК сейчас это не проскакивает, пенки вроде не ставят , близкого расстояния...

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    Рейтинг: +7376

    R_a_i_n 1 час назад

    Самый лучший вариант, это отменить офсайд вообще и разрешить играть руками. Сразу все проблемы снимутся.

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    Рейтинг: +2860

    Enter2006 1 час назад

    Уверен вот также будет и с Fan ID, «Никто до сих пор ничего не понимает». Поздней осенью фанат чихнет и сопля попадёт на представителя исполнительной власти - тюрьма. После знаменитого "стаканчика" вполне возможно. Потом укажут что он специально сморкнулся (вот видео), а ещё и обоссал его (просто на видео не видно, но фан стоит лицом к полицейскому а полицейский своей спиной сузил обзор камеры). В нашей стране АБСОЛЮТНО нельзя доверять исполнительной и судебной власти, ИМХО!

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    Рейтинг: +7376

    R_a_i_n > Enter2006 1 час назад

    В принципе как и в любой другой стране.

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