Чеферин – о работе VAR: «Никто до сих пор ничего не понимает»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о работе VAR.

«Поначалу проверки VAR были слишком медленны. Теперь в еврокубках всe происходит намного быстрее. Но тот факт, что положение вне игры может быть зафиксировано на пять миллиметров, всe ещe остаeтся для меня проблемой. Вы будете наказаны, если у вас большой нос или большие ноги.

Я также не до конца понимаю трактовки правил игры рукой. Никто до сих пор ничего не понимает. Всe это должно быть разъяснено.

Луиш Фигу сказал мне на днях, что, если бы он продолжал карьеру сейчас и в какой-то момент матча не знал бы, что делать с мячом, он бы просто целился и пробивал в руки защитника», — цитирует Чеферина L’Equipe.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?