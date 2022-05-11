Ваноли: «Енисей» приедет в Москву, чтобы победить. «Спартак» должен быть психологически готов»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Енисея».

– Что вы можете сказать о сопернике, о красноярском «Енисее»? Чем опасна эта команда?

– «Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.

Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.

«Спартак» примет «Енисей» сегодня.

Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?