Ваноли: «Енисей» приедет в Москву, чтобы победить. «Спартак» должен быть психологически готов»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Енисея».
– Что вы можете сказать о сопернике, о красноярском «Енисее»? Чем опасна эта команда?
– «Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.
Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.
- «Спартак» примет «Енисей» сегодня.
- Начало матча – в 19:30 мск.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт «Спартака»