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Ваноли: «Енисей» приедет в Москву, чтобы победить. «Спартак» должен быть психологически готов»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Енисея».

– Что вы можете сказать о сопернике, о красноярском «Енисее»? Чем опасна эта команда?

«Енисей» – отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер.

Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече.

  • «Спартак» примет «Енисей» сегодня.
  • Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 13:20
Комментарии4
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    Рейтинг: +24582

    vladimir-7 26 минут назад

    Ваноли: Психологически команда проходит подготовку сидя на унитазах, даже по настоящее время.

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    Рейтинг: +14884

    ilichkadr 1 час назад

    "они приедут сюда, чтобы победить,"
    Ясный перец едут, чтобы победить. Четыре тысячи с лишним просто так киселя хлебать, приятного мало. Пришёл, увидел, победил и не как иначе!
    P.S. Надо показать достойный футбол, а не отбыть вынужденную повинность, как это вчера сделала Алания.

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    Рейтинг: +4336

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Под финал выделены Лужники. Если Енисей начнет побеждать (что совсем не выгодно с точки зрения продажи билетов) еще посмотрим как будут реагировать судьи. Может Спам все его жалобы за 3 года спишут сегодня ответными решениями. Но еще лучше если судьи не будут сегодня главными участниками! Буду болеть за Енисей, очень надеюсь что игра будет такой же открытой как Динамо- Алания. А победит пускай сильнейший!

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    Рейтинг: +2047

    Беспонтий 2 часа назад

    нет мля
    отбить плацкарт приедут
    тряситесь юбиляры

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