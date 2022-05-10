Гогниев: «Наш футбол стагнирует. Надо увеличивать РПЛ до 18 команд – это поможет развитию игроков»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил за расширение РПЛ.

– У нас создалась тенденция, что одни команды вылетают, а другие нет. Надо увеличивать чемпионат, при этом должен быть спортивный принцип. Считаю, что должны команды вылетать и залетать. Сам турнир меняется. Должен быть стимул. Расширять нужно.

Не в «Алании» дело. Наш футбол стагнирует. 16 команд – мало. В еврокубках команды наши пропадают. Надо поднимать уровень внутри. Нужно играть в агрессивный футбол. Когда мы к нему привыкнем, тогда в Европе нам будет легче играть.

– Что мешает РПЛ не быть лигой трусливых автобусов?

– Очень командам ниже 8-го места показывать агрессивный футбол из-за того, что произошло сегодня. Лучше будет 0:0. Тренеры – заложники такой ситуации. Надо увеличивать лигу до 18 команд, если есть возможности, тем более в нынешних условиях. Это поможет развитию футболистов, специалистов, команд.

Любому тренеру легко 9 человек за линию мяча поставить и отбиваться. Футболистов надо тренировать, они должны научиться агрессивно играть. Мы до полуфинала шли постепенно. Посмотрите, на каком уровне сейчас футболисты. Они не стабильны, но им надо отдать должное. В других командах есть атакующие футболисты, которые могут играть.

Вот в «Динамо» пришел Шварц и посмотрите, какая атмосфера на стадионе. Надо дать работать таким тренерам. А мы его в прессе после трех поражений закидываем шапками. А если бы мы их и хлопнули сегодня, то что, уволили бы?

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?