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Соболев – о статистике в «Спартаке»: «Проявил себя довольно неплохо, но всегда хочется большего»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к статистическим показателям в составе московской команды.

– В матче с «Крыльями» ты сделал дубль и по голам в РПЛ за «Спартак» обогнал Дениса Глушакова, Максима Калиниченко, Виктора Онопко и Джордана Ларссона. У тебя уже 24 мяча. Следишь за такой статистикой?

– Именно этого факта не знал.

– Но в целом доволен своими показателями за два года в «Спартаке»?

– Считаю, проявил себя довольно неплохо. Если брать все турниры, то провел в районе 70 матчей, забил в них 30 голов и сделал больше десяти голевых передач – достойный результат. Хотя понятно, что всегда хочется большего.

Если брать командные успехи, то было второе место в РПЛ, выход из группы Лиги Европы с первого места. Сейчас главная цель – поднять уже над головой значимый трофей.

  • Соболев перешел в «Спартак» в январе 2020 года.
  • Суммарно московский клуб заплатил за форварда 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 14:30
Комментарии2
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    Рейтинг: +24577

    vladimir-7 26 минут назад

    Главные показатели игры Соболева – нырки и крики от мнимой боли.

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    Рейтинг: +4

    Roberto_01 1 час назад

    это ноль

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