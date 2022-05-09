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Клопп – о Холанде в «Манчестер Сити»: «Они точно не станут слабее. Этот трансфер выводит все на новый уровень»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость, что в ближайшие дни форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд станет игроком «Манчестер Сити».

«Если Холанд присоединится к «Сити», то слабее команда точно не станет.

Я знаю, что многие сейчас начнут говорить о деньгах, но этот трансфер выводит все на новый уровень, давайте я скажу так», – заявил Клопп.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Ожидается, что трансфер норвежца обойдется «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metro

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09.05.2022 23:34
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