Мбаппе прилетел в Мадрид. Сообщалось, что он склоняется к переходу в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прилетел в Мадрид, сообщает COPE.

Он находится в столице Испании, где отобедал в известном ресторане в компании с одноклубником Ашрафом Хакими.

Ранее Sport.es сообщал, что 23-летний француз склоняется к переходу в «Реал». Предполагалось, что на этой неделе представители Мбаппе проведут встречу с руководством мадридского клуба.

Летом Мбаппе может стать свободным агентом.

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 44 матчах.

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