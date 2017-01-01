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Мбаппе прилетел в Мадрид. Сообщалось, что он склоняется к переходу в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прилетел в Мадрид, сообщает COPE.

Он находится в столице Испании, где отобедал в известном ресторане в компании с одноклубником Ашрафом Хакими.

Ранее Sport.es сообщал, что 23-летний француз склоняется к переходу в «Реал». Предполагалось, что на этой неделе представители Мбаппе проведут встречу с руководством мадридского клуба.

  • Летом Мбаппе может стать свободным агентом.
  • В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 44 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: COPE

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11735

    DeStar 1 час назад

    чувствую , если и перейдет в реал, проблем с ним будет море в будущем.
    ЛУчше вон. хакими верните

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    Рейтинг: +1270

    Loko_Roma 2 часа назад

    Видимо выкупать свой бренд у Реала, о временао рабство

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